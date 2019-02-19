Kayseri'de küçükbaş hayvan hırsızı yakalandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan E.A. tutuklandı.

Akkışla ilçesi, Gömürgen Mahallesi'nde ahırından 2 adet küçükbaş hayvanın çalındığını farkeden S.K. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, hırsızlık olayının Kocaeli plakalı otomobil ile E.A. tarafından yapıldığını belirledi. E.A'yı yakalayan ekipler, zanlının aracında çalınan küçükbaş hayvanlara ait 2 adet kulak küpesi ele geçirdi. Zanlının yapılan sorgusunda, Gömürgen Mahallesinde E.V'ye ait 6 küçükbaş hayvanı da çaldığını belirledi. Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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