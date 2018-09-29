Kayseri'de kaçak sigaraya 5 gözaltı

KAYSERİ'de, polisin son 1 haftada yaptığı 6 operasyonda, 18 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak sigara getirilerek Kayseri merkezinde satılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Son 1 hafta içinde yapılan 6 operasyonda, 18 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 2'si Suriye uyruklu, 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler M.H., M.B., A.E., E.Ö. ve G.Ç.'nin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



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