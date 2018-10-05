Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

KAYSERİ'de, polisin düzenlediği operasyonda 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanıp, bir süre önce tahliye olduğu belirlenen Ö.Ö. gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanıp, bir süre önce tahliye olan Ö.Ö.'nün gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Takibe alınan Ö.Ö. düzenlenen operasyonla 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ile yakalandı. Ele geçirilen sigaraların piyasa değerinin 150 bin TL olduğu belirtildi.



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