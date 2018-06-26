Kayseri'de, helikopterle Hint keneviri taraması

KAYSERİ'de, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında polis ve jandarma ekipleri, Hint keneviri ekimi yapılabilecek bölgelerde helikopterle havadan denetim yaptı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şubesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmada, il merkezi ve kırsalda Hint keneviri ekilebilecek yerlerin tespiti için çalışma yapıldı. Narkotik polisi ve jandarma, Emniyet Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'ndan gelen polis helikopteri ile kent merkezi ve Talas, Hisarcık, Ali Dağı ve Kıranardı kırsallarında Hint keneviri taraması yaptı. Yaklaşık 100 kilometre alanın didik didik tarandığı çalışmada, belirlenen bölgelerde polis ve jandarma çalışma başlatacak.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×