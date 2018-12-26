Kayseri'de dolandırıldıklarını düşünen 300 kişi 155'e ihbarda bulundu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de son zamanlarda 2 farklı numaradan aranan ancak dolandırıldığını düşünen yaklaşık 300 kişi 155 polis imdat ihbar hattına ihbarda bulundu. 0352 ile başlayan 2 farklı numaradan aranan vatandaşlar arayan numaraya geri dönüş yaptığında telesekretere bağlanınca ihbarda bulundu.

1 vatandaş ise rahatsız edildiği gerekçesi ile polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri aranan telefon numaralarının Ankara merkezli olduğunu belirledi. İhbarların artmasıyla arama yapan iki telefon numarası kapatıldı. Olayda henüz dolandırılan kimsenin olmadığı öğrenilirken, suç unsuru oluşmadığı için herhangi bir gözaltının olmadığı belirtildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri vatandaşları bilmedikleri ve şüphe duydukları telefon numaralarını açmamalarını ve geri dönüş yapmamaları konusunda uyardı.



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