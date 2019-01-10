Kayseri'de Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü düzenlenen törenle kutlandı. Vali Şehmus Günaydın ve beraberindeki protokol de Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinlikte Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından program Gazeteciler Cemiyetinde devam etti. Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Bekmez, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, basın sektörünün yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, "Rabbim nice 10 Ocaklara erişmeyi nasip etsin. Biz hep sizlerle birlikte olmaya çalıştık. 15 Temmuz sürecinde Kayseri basınımız her zaman devletimizin yanında olduğunu gösterdi. İnşallah bu birlikteliğimiz hep sürecek" dedi.

Vali Şehmus Günaydın ise, "Elinde makinesiyle objektif ve doğru haberin peşinde koşan gazetecilerimizin gününü kutluyorum. Gazeteci arkadaşlarımız kamu hizmeti görüyor. Bu hizmetin son derece objektif yapılması önemli. Elbette mesleğinizle ilgili talepleriniz olacak. İnşallah yeni düzenlenecek yasa ile bu eksikleriniz giderilir" ifadelerini kullandı.

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