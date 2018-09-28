Kayseri'de büyükbaş hayvan hırsızlığı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, büyükbaş hayvan çaldıkları belirlenen 3 kişiden 2'si yakalanarak gözaltına alındı.

Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesinde yaşanan olayda, 1 adet büyükbaş hayvanı çalınan H.K. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler büyükbaş hayvanı Y.İ, M.T. ve H.Ç'nin çaldığını belirledi. Çalışmasını sürdüren ekipler Y.İ. ve M.T'yi yakalayarak gözaltına alırken, H.Ç'yi arama çalışmalarını ise sürdürüyor. Çalınan hayvan ise, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesinde S.S'ye ait besi çiftliğinde bulunarak sahibi H.K'ye teslim edildi. Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerin ardından 2 zanlı adliyeye sevkedildi.

FOTOLU