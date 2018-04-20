Kayseri'de "Bir Dersliğine Öğretmenim Olur Musun?" programı

KAYSERİ, () - KAYSERİ Buluşmaları Platformu Başkanı ve Güneydoğu Gazisi Ali Karagöz, Kayseri Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin düzenlediği ‘Bir Dersliğine Öğretmenim Olur musun?' programına katıldı.

Programa, Kayseri Buluşmaları Platformu (KBP) Başkanı ve Güneydoğu gazisi Ali Karagöz’ün yanı sıra Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Kayseri İl Başkanı Ertunç Karahan ve KBP Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yıldız katıldı. Öğretmenlerle sohbet eden konuşmacılar, öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı. Öğrencilerle bilgi ve tecrübelerini paylaşan Ali Karagöz, “Öncelikle bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin’de terör örgütlerine yönelik olarak sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda rabbim ordumuzu korusun. Dualarımız Mehmetçiklerimizle. Özellikle Zeytin Dalı Operasyonunda yerli ve milli silahlar kullanıldı. Bu, yerli ve milli imkanlarla donatılmış ordumuzun; nereden nereye geldiğini gösterir niteliktedir. Bunlar ülkemiz adına gurur vericidir. Bizlerde bu gururla Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Kayseri İl Başkanı Ertunç Karahan ise, “Astsubay camiası olarak Türk tarihi boyunca Türk ordusunun önemli ve etkili bir parçası olduk. Asırlar öncesinden bugüne kadar Türk ordusunun teşkilat yapısı içinde değişik isimler ve unvanlarla yer aldık. Astsubaylar, kendilerine verilen tüm görevleri ülkenin her noktasında ve gerektiğinde dünyanın her yerinde özveriyle yerine getirmektedir. Yaşadığımız coğrafyada dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bir arada huzur içinde yaşayabilmek adına mücadele etmek hepimizin görevi olmalıdır” diye konuştu.

Programın sonunda Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Güneş, günün anısına Ali Karagöz ve Ertunç Karahan’a plaket takdim etti.

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