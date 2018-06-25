Kayseri'de belediye başkanları ve STK'lar seçim değerlendirmesinde bulundu

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, 24 Haziran seçimlerinin ardından belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri değerlendirmede bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik yaptığı değerlendirmede, “Şehrimizdeki oy kullanma oranı Türkiye ortalamasının 2-3 puan üzerine çıkarak hem Cumhurbaşkanlığında hem de milletvekili genel seçimlerinde yüzde 90’ların üzerine çıkmıştır. Bu tablo şehrimizin demokrasiye olan bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Hemşehrilerimizi, iradelerini sandığa yansıtma konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle tebrik ediyorum. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz Türkiye’deki demokrasi şölenine en güzel şekilde katkı vermiştir” dedi.

Türkiye’nin yeni dönem için tercihini yaptığını ifade eden ve Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın seçildiğini hatırlatan Başkan Çelik, “Ülkemizi çok daha aydınlık yarınlara taşıyacak olan Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdikleri teveccüh ve verdikleri destekten dolay hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Şehrimiz, Konya, Kahramanmaraş, Erzurum ve Sakarya ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği veren beş büyükşehirden birisi olmuştur. Değerli hemşehrilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri oylarla istikrardan, istikbalden ve istiklalden yana tavır koymuştur. Tüm hemşehrilerimize verdikleri destek nedeniyle şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Öncelikle huzurlu ve güven ortamında bir seçimde vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Bu bir kez daha deklare edilmiştir. Türkiye yatırımları ile topluma ve insana yapılan hizmetler artık bir bölge hatta dünya ülkeleri arasında önemli bir yer almıştır. Dünya milletlerine dünyanın beşten büyük olduğunu milli irade ile yenilemiştir. İnsan merkezli hizmetler ile ülke geneline ve hattı bölge ülkelerine katkı sağlayacak yatırımlara devam diyen Milli irade artık Türkiye’nin önünün açıldığını adeta haykırmıştır. Türk milleti Sandığa “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” ilkesini özümsediğini oyları ile karar vermiştir. Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye’den yana oy kullanan herkese teşekkür ediyor, bu sonucun başta ülkemize, Kayseri’ye ve Melikgazililerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy da, "Milletimiz, 24 Haziran'da yüzde 90’a varan bir katılım oranı ile sandığa giderek oyunu vermiş ve tercihini Cumhur İttifakı’ndan yana kullanmıştır. Her zaman olduğu gibi son sözü yine millet söylemiş, mili irade yeni parlamento ve yeni sisteme yansımıştır. Artık ülkemizin geleceğine yoğunlaşma, birlikte hareket etme zamanı” ifadelerini kullandı.

Seçimden zaferle çıkan Cumhur İttifakını ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eden Gülsoy; “Mecliste çoğunluğu alan AK Parti ve MHP birlikteliğinden oluşan Cumhur İttifakı’nın iş dünyasının beklentilerini karşılayacağına inanıyoruz. Cumhur İttifakı güçlü bir milli birlik ve dayanışma içerisinde sorunların çözümüne katkı sunan, yapıcı, uzlaşmacı tavır ile hareket ederek ülkenin geleceği için çalışacaktır. Zorlu süreçten geçen ülkemiz için Cumhur İttifakı’na düşen sorumluluk fazla. Toplumun tüm kesimlerinin beklentilerinin karşılanması, milletimizin daha yüksek refah seviyesine ulaşması için bir ve beraber olunması önemlidir. Her zaman vurguladığım gibi birlikte güçlüyüz” dedi.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, "Türkiye bu seçimle büyük ve lider ülke olma yolunda, çok önemli bir adım attı. Yeni hükümet sistemi ile birlikte Türkiye’miz her alanda daha hızlı ve daha kararlı adımlar atacaktır. Siyasi istikrarın güçlenmesi daha güçlü bir ekonominin de önünü açacak, ülkemiz istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edecektir. Bizde sanayiciler olarak güçlü Türkiye yolunda atılacak tüm adımlarda Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız” diye konuştu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan ise, "Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne yürürlükte olan parlamenter rejimi yürürlükten kaldıran 16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliği referandumunun sonuçlarını yürürlüğe sokan 24 Haziran seçimlerinde AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda aranan yüzde 50 barajını aşarak ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Türk halkının bir kez daha büyük bir sağduyusu ile istikrarlı ve güvenli rotayı tercih ettiğine inanıyoruz. 24 Haziran Seçim sonuçları yani milli iradenin tercihi, ülkemizde barış, huzur, istikrar, güven, birlik ve beraberlik ortamının sağlanması bakımından ayrı bir öneme haizdir. Seçim sonuçlarının, birliğin, dirliğin, kardeşliğin, kalkınma ve refahın önünü açacağına olan inancımız tamdır. 24 Haziran seçimlerinin kazananı, Türkiye’mizi gelecek hedeflerine ulaştırmak için büyük bir irade sergileyen Türk milleti olmuştur" dedi.

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