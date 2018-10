Kayseri'de 707 farklı marka üründen 87'si uygunsuz bulundu

KAYSERİ, () - SANAYİ ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile ilgili olarak, "2018 yılının ilk 9 ayında ilimizde 707 farklı marka ürün ile 31 hizmet yeri denetimi yapılmış olup, denetlenen ürünlerin 87 adedi uygunsuz bulunmuştur. Uygunsuz bulunan ürünler arasında insan sağlığı, can ve mal güvenliği için tehlike oluşturan 11 ürünün piyasaya arzı yasaklanmış ve bu ürünlerden daha önce piyasaya arz edilenlerin toplatılmasına karar verilmiştir" dedi.

“Ürün Güvenliği Haftası” nedeniyle açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, “Bakanlığımız tarafından kamuoyunda ürün güvenliği konusunda farkındalık yaratmak ve bilinç oluşturmak, piyasaya arz edilen ürünleri kullanan vatandaşlarımızı ve üreticilerimizi daha yakından bilgilendirebilmek amacıyla her yıl Ekim ayında Ürün Güvenliği Haftası düzenlenmektedir. Bu yıl 22-26 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Ürün Güvenliği Haftası kapsamında İlimizde de bir takım etkinlikler düzenlenecektir" ifadelerini kullandı.

Etkinliklere değinen Akçadırcı, "Hafta kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen Kocasinan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrencilerimizin ürün güvenliği konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla seminerler düzenlenecek, öğrencilerimize günlük hayatta en sık kullanılan ürün olan asansörler ile ilgili bilgiler verilerek hazırlanan animasyon filmleri gösterilecektir.

Ürün Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında, A Tipi muayene kuruluşları, bakımcı firmalar, bina yönetici şirketleri ve bina sorumlularının katılacağı Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonunda 26 EKİM 2018 tarihinde saat 15.00’te “Güvenli Asansör Kullanımı “ konulu bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir" şeklinde konuştu.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) olarak adlandırılan denetim faaliyetleri ile piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olması amaçladıklarını belirten Akçadırcı, "PGD faaliyetleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için yüksek riskli ürünler üzerinde gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve şikayetler ile basına yansıyan kaza ve yaralanma haberleri üzerine de denetimler yapılmakta, piyasaya teknik düzenlemesine uygun olmayan veya güvensiz ürün arz eden, insan sağlığı can ve mal güvenliği için tehlike oluşturan üreticiler hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bu çerçevede 2018 yılının ilk 9 ayında ilimizde 707 farklı marka ürün ile 31 hizmet yeri denetimi yapılmış olup, denetlenen ürünlerin 87 adedi uygunsuz bulunmuştur. Uygunsuz bulunan ürünler arasında insan sağlığı can ve mal güvenliği için tehlike oluşturan 11 ürünün piyasaya arzı yasaklanmış ve bu ürünlerden daha önce piyasaya arz edilenlerin toplatılmasına karar verilmiştir. Denetlenen ürünlerin uygunsuzluk oranı yüzde 12,3’tür. 18 adet ürün güvensizlik şüphesi ile teste gönderilmiştir. Yine bu süreçte tespit edilen uygunsuzluklar için toplam 359 bin 800 TL idari para cezası uygulanmıştır" diye konuştu.

Güvenliğinden endişe duyulan ürünlerin "Alo 130" şikayet hattına bildirilmesi gerektiğini ifade eden Akçadırcı, "İl Müdürlüğümüzce vatandaşlarımızdan gelen her türlü ihbar ve şikâyet mutlak surette soruşturulmakta ve şikâyet sahibine yapılan işlemler hakkında mevzuatın belirlediği süreler içerisinde bilgi verilmektedir. Vatandaşlarımız günlük hayatta karşılarına çıkan ürün güvenliğine ilişkin şikayetlerini Bakanlığımız internet sayfasında yer alan ihbar/şikâyet formunu veya “Alo 130 Şikâyet Hattı”nı kullanarak ya da doğrudan İl Müdürlüğümüze yazacakları bir dilekçe ile ulaştırabilirler."

İl Müdürlüğümüzde ürün güvenliği ve piyasa gözetimi ve denetimi konusunda üretici ve dağıtıcılara bilgi vermek ve tüketicilerimizin şikayetlerini değerlendirmek üzere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Danışma Masası oluşturulmuştur. Konuyla ilgili olarak her türlü bilgi gerek elektronik ortamda ve gerekse bizzat müracaat edilmek suretiyle her zaman alınabilir. İl Müdürlüğü olarak her zaman sanayicilerimizin, dağıtıcıların ve tüketicilerimizin hizmetindeyiz" diye konuştu.

