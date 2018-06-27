Kayseri'de 6 kişiye uyuşturucu gözaltısı

KAYSERİ’de, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, M.K. (34), U.K. (29), C.T. (30), H.A. (36), A.K. (28) ve S.T.'yi (40) gözaltına aldı.Şüphelilerin, ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 17 gram metemfetamin ve uyuşturucu satışında kullanılan 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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