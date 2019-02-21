Kayseri'de 1 ayda 40 hırsızlık olayı meydana geldi

KAYSERİ, () - KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü, son 1 ay içinde meydana gelen 40 hırsızlık olayının 24 şüphelisinin tutuklandığını açıkladı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Basın Protokol Şube Müdürlüğü tarafından son 1 aylık çalışma raporu açıklandı. 1 ayda il genelinde 2 cinayet, 1 cinayete teşebbüs, 1 bıçakla yaralama olayından gözaltına alınan 14 kişiden 4'nün tutuklandığı belirtildi.

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada 5 yağma, 5 tehdit, 2 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 1 kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, 1 hakaret ve 1 6136 SKM olayı olmak üzere işlem yapılan 15 olayda adliyeye sevk edilen 12 kişinin tutuklandığı bildirildi.

'13 FUHUŞ YAPILAN EV KAPATILDI'

Açıklamaya göre, Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada 1 cinsel saldırı, 5 fuhuşa teşvik, 4 kumar oynanması için yer sağlama olayına işlem yapıldı. 25 kişiye adli, 45 kişiye ise idari işlem yapıldı. Mahkemeye çıkarılan 10 kişi tutuklanarak cezaevine konulurken fuhuş yapılan 13 ev komisyon kararınca kapatıldı.

Hırsızlık Büro Amirliğinin il genelinde yaptığı çalışmada ise 9'u evden, 15'i iş yerinden, 11'i otodan ve 5'i açıktan olmak üzere meydana gelen 40 hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan 57 kişiden 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl genelinde haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP araması bulunan 664 kişi yakalanarak adliyeye çıkarıldı, 205 kişi tutuklandı.