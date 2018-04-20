Kayseri Bilim Merkezinden "Devr-i Dinozor" sergisi

KAYSERİ, () - KAYSERİ Bilim Merkezi "Devr-i Dinozor" sergisi ile 150 milyon yıl boyunca dünyada hakimiyet sürmüş ve 65 milyon yıl önce nesli tükenmiş olan dinozorların fosillerini ve replikalarını ziyarete açtı.

Kayseri Bilim Merkezi, “Devr-i Dinozor” sergisiyle ziyaretçilerini dinozorlar çağına uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Bilim Merkezi’ndeki macera dolu bu yolculukta dinozorlar ve yaşadıkları çağlar hakkında bilgi sunuluyor. Serginin açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik öğrencilerle birlikte yaptı. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada "Devr-i Dinozor" sergisinin ilgi çekici olduğunu belirten Başkan Çelik, “Öğrencilerimiz, interaktif sergi alanımızda gözlükleri taktıkları anda sanal gerçeklik ortamında dinozorlar dönemine ait yaşamı da öğrenmiş olacaklar. Buradan tüm öğrencilerimizden, tüm gençlerimizden anne ve babalarının elinden tutarak buraya getirmelerini istiyorum. 6 ay boyunca açık kalacak olan dinozor sergisini görmeye ve diğer sergi alanlarıyla bilimi öğrenmeye davet ediyorum. Bu tip müzeler yaşayan müzeler. Sabit sergi alanlarının yanı sıra geçici sergi alanları da bulunuyor. Daha önce burada Mars ile alakalı bir sergi vardı. Şimdi onun yerine dinozor sergisini açtık. Bunların yanı sıra kalıcı olarak dört sergi daha açacağız” dedi.

3 farklı jeolojik dönemde yaşayan 16 farklı dinozoru ve bunlara ait çeşitli fosilleri görme ve inceleme imkanı sağlayan sergi 6 ay boyunca Kayseri Bilim Merkezi’nde açık kalacak. Sergide aynı zamanda 3 boyutlu dinozor dünyasında yolculuk yapma ve sergi içinde bulunan kazı alanında bir arkeolog gibi kazı yapma imkanı da sunuluyor. Dinozorların birebir replikalarının özel efektler ve bitki örtüsünü içeren dekorlarla ziyaretçilere sunulduğu sergide farklı interaktif etkinlikler de yer alıyor.

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