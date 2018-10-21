Kayseri Bem Bir-Sen Şubesi başkanlığına Karakaş 4. kez seçildi

BEM-BİR-SEN Kayseri Şubesi, Olağan Genel Kurulu'nu yaptı. Seçime tek liste ile giren ve 4’üncü kez Başkan seçilen Mehmet Karakaş, "Bu artık ustalık dönemimiz olacak” dedi.Memur-Sen’e bağlı kısa adı Bem Bir –Sen olan Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Kayseri Şubesi olağan genel kurul yaptı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan 6’ıncı Olağan Genel Kurula mevcut Başkan Mehmet Karakaş, tek liste ile girdi ve yeniden seçildi.Genel Kurul sonrası konuşan Karakaş, 1994 yılında kurulmuş bir sendika olduklarını belirterek "En çok üye sahibi sendikayız, belediye ve özel idare iş kolunda faaliyet gösteriyoruz. 1630 üye sayısına ulaştık. Biz sendika olarak çalışanlarla idare arasında bir köprü olmaya çalışıyoruz. Çalışanları sıkıntılarını, ihtiyaçlarını yeri geldiği zaman çözüm noktasında idareyle görüşüp, konuşarak çözmeye çalışıyoruz. Belediyelerdeki çalışma sistemi, vatandaşların bütün istek ve arzularını ilk önce geçmişten gelen bir tabir vardır; 'Sana belediye baksın' hesabıyla herkes bir işi olduğunda mutlaka belediyeye gitmek ister, belediyede çözmek ister" diye konuştu. 4’üncü kez başkanlığa aday olduğunu ifade eden Karakaş, rakip çıkmaması ile ilgili olarak da "Alternatifimiz yok" dedi ve şöyle konuştu:"150 delegemiz var. 4’üncü kez adaylığımız oluyor şube yönetimine. Tek adayız. Seçim öncesi arkadaşlarımıza iletişim kanalları ile genel kurulumuzu duyurduk. 1000’in üzerinde üyemiz olduğu için önce delege seçimlerimizi tamamladık. Alternatif başka bir grup olmadığı için biz tek olmuş olacağız durum bu. Buna üyelerin memnuniyeti mi dersiniz başka aday olmayışının, başka sebepleri mi vardır artık yorum kamuoyunun. Biz bu işi omuzlamaya devam edeceğiz. Bu artık ustalık dönemimiz olacak."FOTOĞRAFLI