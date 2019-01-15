KAYPİDER Başkanı Özkan: Savurgan olmasaydık ücretli poşet olmazdı

KAYSERİ Plastik İşletmeciler Derneği (KAYPİDER) Başkanı Yusuf Özkan, ücretli poşet uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer bilinçli poşet kullansaydık, savurgan olmasaydık belki de bu uygulamaya gerek kalmazdı" dedi.

KAYPİDER Yusuf Özkan, ücretli poşet uygulaması ve sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Özkan, 2008 yılında kurulan derneğin plastik sektöründe hizmet eden firmalara ve toplum yararına hizmet verdiğini söyledi. Yeni yılla birlikte alışverişlerde kullanılan poşetlerin ücretli olması konusunda da açıklama yapan Özkan, bilinçli poşet kullanımına dikkat çekerek, “Poşetler işi bittiğinde geri dönüşüme gönderilmese bu uygulamanın bir manası yok" dedi.

Özkan, “Burada sadece paralı veya parasız olmasından ziyade vatandaşlarımızın poşetleri daha bilinçli kullanması ve kullandığı poşetlerinde geri dönüşüme göndermesi amaçlanıyor. Burada hedefi sadece plastik veya poşet olarak algılamamak lazım. Diğer Avrupa ülkelerinde 60 ülkede bu paralı olarak satılıyor. Bizim insanlarımız eğer geri dönüşüme işi bittiği zaman kullanım ömrü bittiği zaman geri dönüşüme göndermezse paralı olmasının da bir manası yok. Burada biraz daha kullanım sarfiyatını minimize etmek, disipline etmek amacıyla bir karar alındı. Biz bu karara karşı değiliz ama bazı uygulamalarda eksiklikler olabilir bu eksikliklerde devletimize zarar olarak yansımasını istemiyoruz" diye konuştu.

'SEKTÖRDE DURGUNLUK OLABİLİR'

KAYPİDER Başkanı Yusuf Özkan, ücretli poşet uygulamasının sektörde iş durgunluğuna yol açabileceğini; ancak firmaların da bu kez çöp torbası gibi farklı ürün değişikliklerine gidebileceklerini söyledi. Özkan, "Türkiye’de ambalaj sektöründe 20 bin çalışan var. Haliyle üretim yapan firmalarımızda iş durgunluğu yaşanabilir. Ama onlar da kendilerini yenileyerek mesela taşıma poşetleri azalacak; ama daha sonra vatandaşlarımız bu poşetleri çöp torbası olarak kullanıyorlardı. Bu sefer de çöp torbası olarak ürün değişikliğine gidip, çöp torbası yapacak. Haliyle eksi bir etki olacağını düşünmüyorum. Stratejilerimizi değiştireceğiz. Günlük şartlara göre, kanunlara göre, yönetmeliklere göre biz de imalat türümüzü değiştireceğiz." şeklinde konuştu.

'BU KARA DÜZEN SAZ ÇALMAKTAN, NOTALI SAZ ÇALMAYA GEÇMEK GİBİ'

İnsanların bu konuda bilinçli olması gerektiğini anlatan Özkan, "Eğer toplum olarak bilinçli olsaydık, poşet konusunda savurgan olmasaydık bu uygulamaya gidilmezdi. Marketlere gittiğimizde, alışveriş yaptığımızda vatandaşlarımız ihtiyacından fazla poşet alımına gidiyorlar. Bir ürün alsa bir poşet alıyor, 10 ürün alsa 5 poşet almaya çalışıyor. Bunu yerinde disipline edebilseydik, az kullansaydık, kişi başı poşet kullanım oranı düşük olsaydı belki bu yasalara da gerek kalmayacaktı. İşin merkezinde insan unsuru var. İnsanlar bütün enerji tasarrufundan yakıt tasarrufuna kadar her şeyi bilinçli olarak kullandığı zaman bilinçli olarak yaptığımız zaman poşetleri çevreye atmadığımız zaman çevre de kirlenmeyecektir. Poşetler kendiliğinden gitmiyor çevreye. Onu oraya bir atan var. O yanlışı yapan var. Sadece o değil metal kutuları da içip atıyorlar. İçim sızlıyor trafikte arabasının camını açıp da peçete atan, pet şişe atan sürücülerimiz var. Kül tablalarını asfalta boşaltan insanlarımız var. Buna çok üzülüyoruz biz" dedi.

'POŞETLERİN ÜZERİNDE BARKOD OLMASI LAZIM'

"Ücret talep edilen bütün poşetlerin üzerinde barkod olması lazım" diyen Özkan, "Mesela AVM’lerde fişte görünüyor poşetler; ama küçük esnaflarda görünmüyor. Sadece poşet parası alıyor. Ama fişini vermediği zaman devletin ve milletin bir zararı söz konusu oluyor. Tüketicilerimizin buna dikkat etmesini istiyorum. Eğer bir satıcı poşet parası talep ediyorsa tüketici bunun fişini mutlaka istesin" dedi.

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