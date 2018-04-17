Kaynarca'da kaçak toprak alınan bölge ağaçlandırıyor

Vahit İŞBAŞARAN/PINARHİSAR(Kırklareli),()-KIRKLARELİ' nin Pınarhisar ilçesi Kaynarca beldesinde, kaçak toprak alımı yapılan 10 bin metrekarelik alana bin 600 fidan dikiliyor.

Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, 3 yıl önce kaçak olarak toprak alınan bölgedeki ağaçlandırma çalışmaları başlattıklarını söyledi. Türker, "Başlattığımız hukuki mücadele sonrasında tekrar belediyemize kazandırılan 10 bin metrekarelik alana bin 600 adet fidan dikimine başladık. Kaynarca, Poyralı ve bölgemizin çok değerli halkıyla, çevre, doğa, toprak seven dostlarımızla birlikte çok büyük mücadele vererek, topraklarımızı çalanların elinden kurtardığımız alanın tapusunu halkımız adına belediyemize kazandırdık. Yeni bir orman ve koru oluşturuyoruz. Bu alan için, hem Edirne Bölge İdare Mahkemesi'nde hem de Danıştay'da davaları kazanmıştık. Fidanları, Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü tahsis etti. Bu süreçte bizlere katkı ve destek veren değerli halkımıza, tüm çevre ve doğa dostu arkadaşlarımıza, tarlada mücadelemizde yanımızda olan herkese, emek ve katkı veren tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



