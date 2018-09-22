Kaynarca'da 250 gram ekmek 1 liradan satılıyor

Vahit İŞBAŞARAN/PINARHİSAR(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde, belediyenin ekmek fırınında 250 gram ekmek 1 liradan satılıyor.

Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, "Belediyemiz fırınında halkımız için temiz ve hijyenik ortamda hiçbir katkı maddesi kullanmadan ekmek üreterek 250 gram ekmeği 1 liradan halkımıza sunuyoruz. Halkımız için her alanda en iyisini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ekmek fırınımızı sürekli ziyaret ederek, halkımız hazırlanan ekmekleri ve fırının genel durumunu bizzat kendim kontrol ediyorum" dedi.