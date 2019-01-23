Kaynarca Belediyesi’nin Avrupa Birliği projesi onay aşamasına geldi

KIRKLARELİ’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca Beldesi Belediye Başkanı Serdar Türker, Avrupa Birliği (AB) projesinin onay aşamasına geldiğini açıkladı.

Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, yaptığı açıklamada "250 yıllık Tarihi Taş Değirmen ve çevre düzenlemesi, Değirmen altı yürüyüş yolu, 1110 yıllık Kilise çevre düzenlemesi projelerimiz ön inceleme ve değerlendirme aşamalarını geçti" dedi. Belediye Başkanı Türker, Bulgaristan Proje Ekibi ve Avrupa Birliği Proje onay ekiplerininbeldeye gelerek incelemelerde bulunduğunu belirtti.