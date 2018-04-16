Kaynarca Belediyesi, okul bahçesine çocuk oyun parkı kuruyor

Vahit İŞBAŞARAN/PINARHİSAR(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’ nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde, belediye tarafından ilk ve ortaokulun bahçesine yeni çocuk oyun grubu kuruluyor.

Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker “Beldemiz içerisine yaptırdığımız 5 adet çocuk parkından sonra 300 çocuğumuzun eğitim gördüğü ilk ve ortaokulumuzun bahçesine yeni çocuk oyun parkı kuruyoruz. Okul bahçemizdeki mevcut çocuk parkı çok kötü bir durumdaydı. Eskiyen oyun gruplarını sökerek yerlerine yenilerini koyuyoruz. Trakya Kent Belediyeler Birliği'nin katkısı ile yaptırılan oyun parkımız, okulumuzun çok önemli bir eksiğini tamamlamış olacak. Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.