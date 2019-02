Kaynarca Belediyesi'nden, taşımalı öğrencilere süt ikramı

Vahit İŞBAŞARAN/PINARHİSAR(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinden taşımalı sistemle lise eğitimi almak için Kırklareli’ne giden öğrencilere her sabah, saat 07.00’deraçlarına binmeden önce belediye ekipleri tarafından sıcak süt ikramına başlandı.

Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, “Taşımalı sistemle lise eğitimi almak için Kırklareli‘ye giden sevgili öğrencilerimize her sabah saat 07:00 de sıcak süt ikramına başladık.Eğitim ve öğretime her alanda desteğimiz artarak devam edecek.Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceği.Fedakarca çalışan emekçi personelimize de teşekkür ediyorum” dedi.