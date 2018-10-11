KAYMOS 'tan enflasyonla topyekun mücadele programı destek

KAYSERİ, () - KAYSERİ Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın yaptıkları yüzde 10 indirim açıklamasında destek verdiklerini açıkladı.

KAYMOS tarafından yapılan yazılı açıklamada " KAYMOS olarak biz de söz konusu programın öngördüğü tüm kararları desteklemeye, üzerimize düşen görevi yapmaya, asgari yüzde 10 indirim dahil tüm tedbirlerin içinde yer almaya hazırız. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın enflasyonun kalıcı sorun olmaktan çıkarılması yönünde atılmış önemli bir adımdır, "Fiyatlarda yaşanan dalgalanmayı ortadan kaldırmaya, dengelemeyi sağlamaya yönelik atılan tüm adımlara en güçlü şekilde destek olacağız. Sanayiciler olarak mesajı aldık, mücadelede biz de varız enflasyonu yalnızca 'fiyatlar genel düzeyinde gözlenen artış' şeklinde değerlendirmek yetersiz olacaktır. Enflasyonla birlikte değer kaybeden yalnızca para birimi değil, aynı zamanda işverenin üretim azmi, işçinin alın teri, yani milletin servetidir. Bu bağlamda üreticisinden tüketicisine, kamu sektöründen özel sektörüne kadar ekonomi içerisinde yer alan bütün sivil toplum kuruluşları (STK) olarak, enflasyonla mücadelede topyekun bir duruş sergilemek zorundayız." ifadelerine yer verildi.