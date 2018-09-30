KAYMEK yeni döneme başladı

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi bünyesinde hizmet veren KAYMEK yeni dönemin ilk sergisini açtı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, mesleki eğitim hizmeti veren KAYMEK, İl Müftüsü Şahin Güven’in duasının ardından Başkan Çelik, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin ve davetliler tarafından Kayseri Park Alışveriş Merkezi’nde açıld. Yeni dönem, ‘Aşk-ı Hakiki’ adlı Hüsn-i Hat sergisininin açılışı ile yapıldı. Sergide konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Kanunda yazılı görevlerimizin yanı sıra bir başka görevimiz daha var ki, o da insana yatırımdır. Bir taraftan şehrimizi imar ederken bir taraftan da insanımızı ihmal etmemiz gerekiyor. Onun için insan odaklı her projenin içerisinde oluyoruz. Bu yüzden de gün geçtikçe KAYMEK’lerin sayısı artıyor. Toplumda iki önemli kesim var. Birincisi gençler, ikincisi de hanımlar. Gençlerimizi sokaktan, kahve köşelerinden, kötü alışkanlıklardan, sanal alemin içerisinden alıp, gerçek hayatın içerisine bu ülkeye faydalı bireyler olarak yetiştirmek lazım. Hanımlarımızı da, o gençleri yetiştirecek, daha donanımlı anneler haline getirecek ve o hanımların evlerinde daha iyi hizmet edecek, ailesine, çevresine, memleketine faydalı bireyler haline getirmemiz gerekiyor” dedi.

FOTOLU