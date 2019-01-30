KAYMEK sanat galerisinde 150 eser sergileniyor

KAYSERİ, () - KAYSERi'de Hunat Medresesi KAYMEK Sanat Galerisi'nde Türk-İslam sanatlarına ait eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Sergide, KAYMEK sanat kurslarına katılan kursiyerler ile eğitimciler tarafından yapılmış 150 eser bulunuyor. Tezhipten ebruya, çiniden hat sanatına kadar birçok özel çalışmanın yer aldığı sergide Maraş işi ve Ebru sanatları uygulamalı olarak da gösterildi. Sergide yer alan eserlerden Maraş işi tekniğiyle ve hat sanatıyla yapılmış olan Osmanlı Padişahlarına ait tuğralarda yer aldı.

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