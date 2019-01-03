Kaymek personeline ‘İş sağlığı ve güvenliği’ ve ‘İlk yardım’ semineri

KAYSERİ, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, personeline yönelik ‘İş sağlığı ve güvenliği’ ve ‘İlk yardım’ seminerleri düzenledi.

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası olan KAYMEK, iş güvenliği konularında da personelini bilinçlendiriyor. Yaklaşık 2300 personel için başlatılan seminerler periyodik olarak devam edecek. İnsan Kaynakları ve Personel Müdürlüğü’nün koordine ettiği seminerlerde meslek hastalıklarının sebepleri ilk yardım, çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, yangın ve yangından korunma, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik tehlikeleri ve önlemleri gibi konularda bilgiler veriliyor.

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