Kaymakamlık 30 çocuğu sünnet ettirdi

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, Eyyübiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından kırsal mahallede yaşan 30 çocuk sünnet ettirildi.

Eyyübiye Kaymakamlığı'nca Altıntepe ve Uğurlu kırsal mahallesinde yaşayan 30 çocuk, düzenlenen törenle topluca sünnet ettirildi. 30 fakir çocuğun kirveliğini ise Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, SYDV Müdürü Mehmet Hamcan ve İlçe Sağlık Müdürü Bülent İzol yaptı. Sünnet olan çocuklara Kaymakam Ünal tarafından çeşitli hediyeler verildi. Çocukların sünnet ettirilmesine sevinen aileler ise yetkililere teşekkür etti.

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