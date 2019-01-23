Kaymakamlardan sel bölgesinde inceleme

HATAY’ın Reyhanlı ve Kumlu İlçe Kaymakamları, yağış ve baraj kapaklarının açılması ile selden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı, vatandaşların sorunlarını dinledi.Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, ilçeye bağlı Kumtepe Mahallesinde, selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Abbas Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Öcal ile gittiği Kumtepe Mahallesi’ndeki incelemesinde gerekli çalışmaların yapılacağını, devletin imkanlarını vatandaşların hizmetine sunup daha yaşanabilir bir ortam oluşturmanın azim ve gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Daha sonra aşırı yağışlar sonucu oluşan sel nedeniyle zarar gören hayvan barınakları sahiplerine de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla hayvan yemi yardımı yapıldı.VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİÖte yandan selden etkilenen Kumlu İlçesi’ne bağlı Aktaş Mahallesi’nde inceleme yapan Kumlu Kaymakamı Ercan Kayabaşı, vatandaşların sorunlarını dinledi. Kaymakam Kayabaşı, Aktaş Mahalle Muhtarı Yaşar Kandemir ve beraberindeki heyet ile bölgede aşırı yağışlar yüzünden su altında kalan yerleşim alanlarını da gezerek bilgi aldı.

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