Kaymakamlar ve belediye başkanları Afrin’de inceleme yaptı

HATAY’ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Kumlu Kaymakam ve belediye başkanları PKK/PYD/YPG terör örgütünden temizlenen Afrin İlçesi’ne giderek inceleme yaptı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Türkiye sınırına 40 km mesafede bulunan Afrin ilçesine giden Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Kumlu Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu ve Belediye Başkanı İbrahım Pac, yerel halk ve bölgede bulunan yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Halkın normal yaşantısını sürdürdüğü Afrin’de yapılacak çalışmaları yerinde inceleyen heyet günü birlik gittiği ilçeden tekrar Hatay'a döndü.

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