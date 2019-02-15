Kaymakamdan, şehit polis Akyüz'ün ailesine ziyaret

BAHÇE (Osmaniye), () - OSMANİYE'nin Bahçe İlçe Kaymakamı Müfit Gültekin, 2012 yılında Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil servis bölümünde ki nöbet görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Tuncay Akyüz'ün İstiklal Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

Şehit annesi Şadiye Akyüz ve baba Nazif Akyüz ile görüşen Kaymakam Gültekin, onlarla sohbet ederek, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Siz bizlere şehitlerimizin emanetlerisiniz. Devlet ve millet olarak her zaman sizlerin yanınızdayız" dedi.

Şehit ailesi ziyaretinde Kaymakam Gültekin'e İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mustafa Karakaya ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Onur Ali Mutluay eşlik etti.



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