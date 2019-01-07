Kaymakamdan şehit ailesine ziyaret

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - SANDIKLI Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Şehit Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, geçen yıl mart ayında Batman'da teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in ailesini ziyaret etti. Ziyarete kaymakamın eşi Reyhan Tortop ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner de katıldı.

Ziyarette Kaymakam Tortop, Şehit Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in babası Salih, annesi Cennet ve eşi Zeliha Çetin ile sohbet ederek, her zaman onların yanında olduklarını ve hangi sorunları olursa olsun bütün kapılarının açık olduğunu söyledi. Kaymakam Eflatun Can Tortop ve eşi Reyhan Tortop şehidin ikiz kızları Yağmur ve Nehir'e hediye verdi.

Şehit ailesi de ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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