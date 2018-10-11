Kaymakamdan şehit ailesine ziyaret

GAZİANTEP'in Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, şehit polis memuru Emin Güler'in ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Lokman Düzgün, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan ile birlikte Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iken 2000 yılında Mardin yolunda görev başında şehit olan polis memuru Emin Güler'in, Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan ailesini ziyaret etti. Şehit ailesinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kaymakam Düzgün, "Vatanı uğruna canlarını veren şehitlerimizin bizlere emanetleri olan ailelerini her fırsatta ziyaret ederek devletimizin her zaman yanlarında olduğunu kendilerine hatırlatıyoruz" dedi.

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