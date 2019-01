Kaymakamdan şehidin ailesine ziyaret

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - DİNAR Kaymakamı Selami Kapankaya, 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Şükrü Bayrakçı'nın dedesi ve babaannesini ziyaret etti.

Kaymakam Selami Kapankaya, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İrfan Yüksel ile birlikte, ilçe merkezinde ikamet eden 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Şükrü Bayrakçı'nın dedesi Şükrü Bayrakçı ve hasta yatağında olan babaannesi Fatma Bayrakçı'yı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaymakam Kapankaya, "Başta 15 Temmuz demokrasi şehitlerimiz olmak üzere vatan ve bayrak uğruna şehit düşen her bir ferdin ailesinin ve gazilerimizin devlet olarak yanındayız. Kapımız ve gönlümüz her zaman sizlere karşı 24 saat açıktır" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehidi Şükrü Bayrakçı'nın dedesi ve babaannesiyle sohbet edip hal hatır ve ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Kapankaya, ailenin belirttiği talepleri de vakıf müdürüyle beraber not aldı. Kaymakam Kapankaya, ailenin taleplerinin yerine getirileceğini belirterek, her zaman çekinmeden kapılarını çalabileceklerini anlattı.

