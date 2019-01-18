Kaymakamdan öğrencilere doğada gezin tavsiyesi

Ahmet ACAR/DEMRE, () - DEMRE'de 2018- 2019 öğretim yılının ilk yarısı karne töreniyle tamamlandı. Öğrencilere karnelerini veren Kaymakam Murat Uz, tatilde doğaya çıkıp gezmelerini tavsiye etti.

Demre Yaylakaya Mahallesi İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene, Kaymakam Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Toprakçı, Ak parti İlçe Başkanı Ünal Arıkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre Birim Sorumlusu Bayram Arıcı, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaymakam Murat Uz ve beraberindekiler, ana sınıfından başlayarak öğrencilere tek tek karnelerini verdi. Öğrencileri kutlayan Kaymakam Uz, çeşitli hediyeler de verdi.

Kaymakam Uz, törendeki konuşmasında ise öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Öğrenciler dinlenmeleri tavsiyesinde bulunan Kaymakam Murat Uz, "Doğru dinlenmenin kuralları vardır. Dinlenmek gün boyu cep telefonu ve bilgisayarda oynamak değildir. Dinlenmek doğada gezmek, müzeleri, ören yerlerini ziyaret etmektir. Dinlenmek insanın cehaletten kurtaracak kitap okumaktır. Az da olsa belki derslerini tekrar etmektir. Değerli veliler, lütfen tatilde çocuklarınıza zaman ayrın. Onlarla doğaya çıkın, gezin, temiz hava alın. İlçemizdeki Likya Uygarlıkları Müzesi'ni, antik kentleri gezin. Ama çocuğunuzun günde birkaç saat kitap okumasını sağlayın" dedi.

Demre'de toplam 4 bin 966 öğrenci karne alarak tatile çıktı.

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