Kaymakamdan kontrol noktasına ziyaret

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nurdağı Kaymakam Lokman Düzgün, polis ekipleri tarafından yürütülen kontrol noktasını ziyaret etti.

Kaymakam Lokman Düzgün, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan ile birlikte Nurdağı-Kahramanmaraş karayolu üzerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Nurdağı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından ortaklaşa yürütülen kontrol noktasını ziyaret etti. Asayiş, terör ve trafik uygulamaları hakkında polis müdüründen bilgi alan Kaymakam Düzgün, burada görev yapan polislerle sohbet etti. Halkımızın huzur ve güvenliği için zor koşullarda görev yapmalarından dolayı kendilerine ve trafik kurallarına uyan vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi

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