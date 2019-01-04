Kaymakamdan kontrol noktalarına ziyaret

GAZİANTEP'in İslahiye Kaymakam vekili Lokman Düzgün, polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan yol kontrol noktasını ziyaret etti.

Kaymakam Lokman Düzgün, Hatay karayolu'nun 4'üncü kilometresinde oluşturulan uygulama noktasını ziyaret etti. Kaymakam Düzgün, polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, terör ve trafik uygulamaları hakkında bilgi aldı. Görev yapan polis ve jandarmalarla sohbet etti. Uygulamalarda vatandaşlarla diyalogun önemli olduğunu belirten Kaymakam Düzgün, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat özverili şekilde çalışan güvenlik güçlerine teşekkür ederken başarılar diledi.

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