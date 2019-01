Kaymakamdan huzurevi sakinlerine ziyaret 

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - SANDIKLI Kaymakamı Eflatun Can Tortop, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, Hüseyin Develi Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Ziyarette kaymakama eşi Reyhan Tortop da eşlik etti. Huzurevi Müdürü Hüsrev Bayar'dan bilgi alan Kaymakam Tortop, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek, bilardo ve bocce oynadı.

Kaymakam Tortop, "Her fırsatta huzurevini ziyaret edeceğiz. Onların hep yanında olacağız. Bu tür yerlerde kalan büyüklerimize her konuda destek olmamız gerekiyor. Onların her istek ve taleplerini ivedilikle yerine getirmeye hazırız" dedi.

FOTOĞRAFLI