Kaymakamdan hayırseverlere çağrı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - MANAVGAT Kaymakamı Mustafa Yiğit, ilçede belediye hastanesi olarak başlanılan daha sonra Akdeniz Üniversitesi'ne (AÜ) devredilen binanın tamamlanması için 25 milyon liralık kaynağa ihtiyaç olduğunu belirterek, hayırseverlerden destek istedi.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AÜ Manavgat Turizm Fakültesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Söyleşi programında kendisi ve mülki amirlik görevi hakkında öğrencilere bilgi veren Kaymakam Yiğit, turizm kenti olan Manavgat'ta Turizm Fakültesinde eğitim alan öğrencilerin şanslı olduğunu söyledi. Kaymakam Yiğit, "Manavgat yeşil ormanları, mavi denizi ve geniş su havzaları ve tarihi eserleriyle Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden biridir. Kıyı boyunca birçok turizm tesisi mevcut olup, yıl içerisinde milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamakta. Tabii bu durum turizm fakültesinde okuyan öğrenciler için de faydalı. Mesleğinizi en ince ayrıntılarıyla öğrenebileceğiniz ve uygulayabileceğiniz bir yer" dedi.

Manavgat'ın üniversite kenti olması için çaba harcandığına dikkati çeken Kaymakam Yiğit, bunun kolay olmadığını ancak zaman içerisinde gerekli şartların tamamlanmasıyla mümkün olduğunu söyledi. Manavgat halkının hayırsever olduğunu kaydeden Yiğit, Manavgat'ta okul ve eğitim kurumlarının hayırseverler tarafından yapıldığını, üniversite için de aynı duyarlılığı beklediklerini vurguladı.

Fakülte karşısında bulunan ve AÜ'ye devredilen eski belediye hastanesi inşaatıyla bilgi veren Kaymakam Yiğit, "2007 yılında 33 dönüm üzerinde 17 bin metrekare kapalı alan olarak inşaatına başlanan ve belediye hastanesi olarak düşünülen inşaat, kanunlarda yapılan değişiklikle atıl duruma düştü. 2016 yılında Akdeniz Üniversitesi'ne devredildi. Fakülte binası olarak düşünülen inşaat için 25 milyon liraya yakın bir masrafın yapılması gerekiyor. Bu rakam da 'hadi' deyince bulunacak bir rakam değil. Burada Manavgatlı hayırseverlerin devreye girmesi gerekiyor" diye konuştu.

Söyleşide öğrenciler yaşadıkları sorunları, şikayetlerini Kaymakam Yiğit'e aktardı. Kaymakam Yiğit, sorunların çözümü konusunda ilgili kurumlara talimat vereceğini belirtti.

Söyleşinin ardından AÜ Manavgat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, Kaymakam Yiğit'e çiçek sundu.

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