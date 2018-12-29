Kaymakamdan belge ve sertifika

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar Kaymakamı Selamı Kapankaya, Matematik Sokağı projesini düzenleyen öğretmenler, Model Uçak Rehber Öğretmenlik Kursu'nu tamamlayan öğretmenler ve iki ayrı okulun yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personele başarı belgeleriyle sertifikalarını verdi.

Kaymakam Selami Kapankaya, Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri Muhammed Selçuk, Okan Özkan, Funda Özdemir ve Burcu Karademir'i 'Matematik Sokağı' konulu proje kapsamında düzenledikleri etkinlik dolayısıyla teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

Kaymakam Kapankaya, Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu ve Sermaye Piyasası Kurumu Yatılı Bölge Ortaokulu'nun pansiyonlarında yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personel Habibe Gülkaya, Cemile Akkuş, Ayşe Çakı, Bayram Yıldırım, Aycan Karakaş, Mehmet Arslan, Münire Arslan, Hanım Akhan ve Halil Duru'ya okulda ve pansiyon binasında, titizlikle ve hijyen kurallarına önem vererek görev yapmalarından dolayı başarı belgesi takdim etti.

THK Dinar Şubesi tarafından açılan Model Uçak Rehber Öğretmenlik Kursu tamamlayan Sermaye Piyasası Kurumu Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri Hakkı Çelik, Ahmet Ali Kılınç, Selahattin Fidan, Nebati Üstündağ, Begüm Küçüktüzgen Fidan, Şükran Akıl Uysal, Ahmet Uysal, Şenol Göksoy, Taner Çetin, Mustafa Aksoy ve Ayşegül Defne Kaykal'a da sertifikaları Kaymakam Selami Kapankaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş tarafından verildi.

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