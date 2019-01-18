Kaymakam Zor, sorun dinledi

ÇAMLIYAYLA(Mersin), () – MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinde Kaymakam Orçun Cüneyt Zor, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Çamlıyayla Kaymakamı Orcun Cüneyt Zor, Korucak Mahallesi’ni ziyaret etti. Kurum amirlerinin de hazır bulunduğu ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Zor, talep, öneri ve sorunları dinlenerek çözüm alışverişinde bulundu.

Kaymakam Zor, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu dile getirdiği toplantıda gelen talep ve sorunları kurum amirlerine tek tek not ettirerek en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını dile getirdi.

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