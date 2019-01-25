Kaymakam Yönden, Ziraat Bahçesi'ni ziyaret etti

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),() - HATAY'ın İskenderun İlçe Kaymakamı İskender Yönden Ziraat Bahçesi'ni ziyaret etti.

Kaymakam İskender Yönden’le birlikte, İlçe Sağlık Müdürü Volkan Yeter, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Kadir Başar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Yıldırım, bazı kurum temsilcileri, muhtarlar ziyarete katıldı. Şehir merkezinde hem yeşil alanı, hem de organik ürünlerin üretildiği doğal güzelliğine sahip Ziraat Bahçesi’ni gezen İskenderun Kaymakamı Yönden ile beraberindekiler halkın da yoğun ilgi gösterdiği yeri inceledi, yetkililerden bilgiler aldı. Ağaçlar, çiçekler ve diğer tarımsal ve zirai ürünler ile sunulan hizmet kalitesini yerinde gören Kaymakam Yönden, emeği geçenlere teşekkür etti.



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