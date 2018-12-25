Kaymakam Yönden, sanayi çalışanları ile buluştu

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),() - HATAY'ın İskenderun İlçe Kaymakamı İskender Yönden ve eşi Ayşenur Yönden, Vakıf Aşevi’ni ziyaret ederek, sanayi çalışanları ile öğle yemeğinde buluştu.

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden’in ziyaretinde, İskenderun 2 Nolu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Remzi Çaylı, Sanayi Sitesi Çalışanları Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Mehmet Doğan ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Sanayi sitesinde çalışanlarla sohbet eden Kaymakam Yönden, yemek dağıtımı da yaptı. Yönden, yemekte sanayi çalışanlarının taleplerini de dinledi.

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