Kaymakam Yılmaz’dan okul ziyareti

ORHANGAZİ Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun ile birlikte Gedelek Orhan Öcalgiray İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Okulların fiziki durumlarını yerinde görmek, idareci, öğretmen ve öğrencilerle paylaşımda bulunmak amacıyla Gedelek Orhan Öcalgiray İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret eden İlçe Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun, okul birimlerinde incelemelerde bulundu. İlçe Kaymakamı Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Karatosun, okulun ihtiyaçları hakkında tespitlerde bulunduktan sonra idareci ve öğretmenlerle yapılan toplantıda eğitim öğretim programları, okulun işleyişi, okul güvenliği, taşımalı sistem ve diğer eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili görüş alışverişi yaparak hayırlı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı temennisiyle okuldan ayrıldı.

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