Kaymakam Yılmaz'dan kan ve kök hücre bağışı

NİĞDE Çiftlik ilçe Kaymakamı Vahit Yılmaz, kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Çiftlik Kaymakamı Vahit Yılmaz, Jandarma Komutanı Ramazan Ünlü, Emniyet Amiri Mahmut Sami Belet ile birlikte kan ve kök hücre bağışında bulundu. Kaymakam Yılmaz, "Vatandaşlarımızı da kan ve kök hücre bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. 18-50 yaşında sağlıklı bir bireyseniz, kronik ve bulaşıcı herhangi bir rahatsızlığa sahip değilseniz hayat kurtarabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, size en yakın Kızılay gönüllü verici merkezine gidip onay formu ile birlikte 3 tüp kan örneği vererek ilk adımı atmak" diyerek vatandaşlara bağış çağrısı yaptı.



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