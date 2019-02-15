Kaymakam, yaşlılara karbonmonoksit dedektörü dağıttı

AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesi Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, soba zehirlenmelerine karşı yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek karbonmonoksit dedektörü dağıttı.Gümüşhacıköy İlçe Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek soba zehirlenmelerine karşı önlem olarak uyarı sistemi mevcut olan karbonmonoksit cihazının nasıl kullanılacağını anlattı. Kaymakam Arabacı, geçen yıl 200 aileye verilen cihazdan bu yıl 300 eve dağıtılacağını belirtti. 'Yaşlı ziyaretleri' kapsamında Irgat Mahallesi'nden Muharrem Baykal ile Camikebir Mahallesi'nden Ayşe Bölükbaş, evlerinde konuk ettikleri Kaymakam Arabacı ve beraberindeki yetkililere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

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