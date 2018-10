Kaymakam Yaşar'dan Başkan Gül'e ziyaret

KEMER, () - KEMER Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'e iadeyi ziyarette bulundu. Yaşar ve Gül, ilçede asayişin sağlanması konusunda her zaman işbirliği yapacaklarını vurguladı.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Cumhurbaşkanlığının 1 Eylül 2018 tarihli kararnamesiyle Kemer Kaymakamlığı'na atanan Mehmet Şirin Yaşar'ı bir ay önce makamında ziyaret ederek görevinde başarılar dilemişti. Kaymakam Yaşar da Başkan Gül'e iadeyi ziyarette bulundu.

Kaymakam Yaşar'ın ziyaretinden onur duyduğunu kaydeden Başkan Gül, "Kemer'imizin güvenliği ve ilçemizin daha iyi hizmetler alabilmesi için destek ve işbirliğine her zaman hazırız" dedi.

Kaymakam Yaşar da "Turizmin gözbebeği Kemer'imizde asayişin sağlanması her zaman birinci önceliğimiz olacaktır" diye konuştu.

Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kaymakam Mehmet Yaşar'a ziyareti anısına teşekkür plaketi verdikten sonra hayatını anlattığı 'Paşa Mustafa Gül' kitabını da hediye etti.

FOTOĞRAFLI