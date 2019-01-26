Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Türkman Sanayi Sitesini Ziyaret Etti

Azer DEMİR / ŞEMDİNLİ (Hakkari),()-ŞEMDİNLİ Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman, yapımı tamamlanan ve yakın zamanda açılması planlanan küçük sanayi sitesini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Şemdinli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin destekleriyle 3 blok halinde inşa ettiği sanayi sitesini ziyaret etti. Şemdinli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Muharrem Tekin ve beraberinde bulunan üyeler tarafından karşılanan Kaymakam Türkman, sanayi sitesini gezerek bilgi aldı.

Şemdinli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Muharrem Tekin, 2012’de başlatılan çalışmalarda sona gelindiğini belirterek; "Yaklaşık 8 milyon lira maliyetle 16 bin metrekare alan üzerinde alt ve üst yapısıyla gerekli standartlara uygun yapıldı. 50 iş yerinin bulunduğu sitede idari bölüm, toplantı salonu ve mescit bulunuyor. Kısa bir süre içerisinde kura çekimiyle iş yerlerini esnafa teslim edeceğiz. Şemdinli ilk defa sanayi sitesine kavuşmuş olacak" dedi.

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