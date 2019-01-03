Kaymakam ve başkandan Taşkesik ziyareti

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Kaymakamı Ömer Çimşit ve Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Taşkesik Mahallesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ömer Çimşit ve Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Korkuteli Belediyesi tarafından Taşkesik Mahallesi'nde yapılan çalışmaları inceledi. Eski okulun bahçesinde yapılan park, oyun grupları, mini futbol sahasının yanı sıra köy meydanında bulunan çeşmenin çevre düzenlemesi ve mahalle içerisinde yapımı devam eden kilitli parke taşı çalışmaları hakkında Kaymakam Çimşit'e bilgi veren Başkan İrban, "Kış döneminde bulunduğumuz şu günlerde havalar elverdikçe ilçe merkezinde sıcak asfalt yapıyoruz. Ayrıca Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı iki ekibimiz farklı mahallelerde kilitli parke taşı yapıyor. Ekiplerimizin yanı sıra bir kısmını ihale ettiğimiz kilitli parke taşı döşemesi yüklenici firmanın kurduğu iki ekiple de devam ediyor" dedi.

Kaymakam Ömer Çimşit de "Hepimizin ortak paydası Korkuteli'dir. Görev süremizce hepimiz en iyi hizmeti vermek için gayretle çalışacağız" diye konuştu.

Kaymakam Çimşit ve Başkan İrban daha sonra mahalle kahvesine giderek vatandaşlarla sohbet etti.

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