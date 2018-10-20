Kaymakam Uzunoğlu'ndan ailelere 'kötü alışkanlık' uyarısı

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),() - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde okul aile birliği toplantısına katılan Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu burada yaptığı konuşmada aileleri çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulması konusunda uyardı.

Çok Programlı Anadolu lisesinde yapılan toplantıda okul ve öğrenciler hakkında görüşülerek velilerin talepleri dinlendi. Toplantıya Okul Müdürü Emin Danış, Okul Aile Birliği Başkanı Beytullah Gürbüz, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu yaptığı konuşmada, "Toplantıya davetiniz için teşekkür ederim. Sizden istediğimiz birkaç şey var. Bunların başında sigara kullanımı geliyor özellikle bu konuda dikkat etmek gerekiyor. Sigara kullanımı yaygınlaşıyor, bunu durdurmak istiyoruz. Bu konuda siz değerli velilerimize de ihtiyacımız var. Sizden isteğimiz çocuklarınızı sigara almaya markete göndermeyin, bu durum onların sigaraya ilgisini attırıyor. Özellikle buna dikkat etmenizi istiyoruz. Sigarayla başlayan bağımlılık ilerde daha kötü bağımlıklara yol açabilmektedir. Bir diğer konumuz ise teknoloji bağımlılığı, gün geçtikçe çocuklarımız teknolojiye daha bağımlı hale geliyor. Günde 2 saatten fazla internet ortamında bulunan kişiler internet bağımlısı sayılmaktadır. Bu konuda siz değerli velilerimizin daha duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

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