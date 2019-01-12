Kaymakam Uz: Vatandaşın yardımına koştuk

Ahmet ACAR/DEMRE, () - DEMRE Kaymakamı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanı Murat Uz, vakıf olarak sorunu olan her vatandaşın yardımına koştuklarını belirterek, vatandaşın sorununu çözmeye gayret ettiklerini söyledi.

Demre SYDV 2018 yılında kendi öz kaynakları ve merkezi yardımlarla birlikte 3 bin 836 kişiye 3 milyon 749 bin 386 lira yardım yaptı. SYDV, kendi öz kaynaklarından 2 bin 596 kişiye toplam 682 bin 186 lira yardımda bulundu. Bu yardımlarda ilk sırayı 1769 kişiye yapılan 444 bin 969 liralık nakdi yardım aldı. Ardından 675 kişiye yapılan 181 bin 15 lira ile yakacak, gıda, giyecek gibi ayni yardımlar ile 152 kişiye yapılan 56 bin 200 liralık eğitim yardımı geldi.

Vakıf aracılığıyla 1240 kişiye 3 milyon 67 bin 200 liralık merkezi yardımda bulunuldu. Merkezi yardımlarda ilk sırayı 375 kişiye yapılan 1 milyon 496 bin 725 liralık yaşlılık aylığı yardımı yer aldı. Bunu sırasıyla 185 kişiye yapılan 857 bin 54 liralık engelli aylığı, 159 kişiye yapılan 457 bin 600 liralık eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, 355 kişiye yapılan 115 bin 285 liralık şartlı eğitim yardımı takip etti. Bu yardımların yanında merkezden 166 kişiye 140 bin 535 lira tutarında şartlı sağlık, şartlı gebelik, muhtaç asker ailesi ve öksüz-yetim yardımında bulunuldu.

Demre Kaymakamı ve SYDV Başkanı Murat Uz, "Vakıf olarak sorunu olan her vatandaşın olanaklar ölçüsünde yardımına koştuk. Vatandaşın sorunu çözmeye gayret ettik. 2019 yılında da yardımlarımız devam edecek" dedi.

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