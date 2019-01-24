Kaymakam Uz seraları inceledi

Ahmet ACAR/DEMRE, () - DEMRE Kaymakamı Murat Uz sektör temsilcileriyle beraber ilçedeki örnek seracıları ziyaret etti ve ürünler hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Murat Uz ilçede Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi Projesi'ne katılan üreticilerin seralarını ziyaret etti. Kaymakam Uz'a Belediye Başkanı Süleyman Topcu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Işık, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, Demre Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Fahri Duran ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları eşlik etti.

Kaymakam Murat Uz ve beraberindekiler önce kontrollü domates üretimi yapan üretici İzzet Boztepe ve Demre'de ilk kez serada muz üretimine başlayan Yusuf Orakçal'ın seralarını ziyaret etti ve üretim hakkında bilgi aldı. İki üreticiye Entegre ve Kontrollü Üretim Sertifikaları verilmesinin ardından Demre'de ilk kez serasına ejder meyvesi diken Dr. İbrahim Saydam'ın seralarında incelemede bulunuldu. Heyet daha sonra farklı seralarda yapılan biber ve domates üretimini de inceledi.

Kaymakam Murat Uz, "İlçemizde bu projeye katılan üreticiler var. Öncelikle bu sayıyı artırmak gerekiyor. Devletimiz biyolojik mücadelede dönüm başına 400 lira, iyi tarım uygulamasında da ek dönüm başına 150 lira destek veriyor. Bu rakam az değil. Buradan şunu söyleyebilirim. Sürekli olarak bu seralardan numune alınıyor. Antalya'da laboratuvarlar da inceleniyor. Bu seralarda haftalık kontrol yapılıyor. Sürekli gözlem altında. Vatandaşımız domates döllemede arı, hastalıkla mücadelede böcek kullanıyor. Bu nedenle bu ürünleri herkes korkmadan yiyebilir. Bunu seracılarımızın tamamı uyguluyor. Demreli seracılar son yıllarda farklı türler üretiyor. Demre'nin biberi, domatesi Avrupa'nın her yerine ihraç ediliyor. Ürün kalitesi ve çeşidi açısından Demre gerçekten zengin. Şu anda fiyatlar da üreticinin yüzünü güldürüyor" dedi.

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