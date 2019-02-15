Kaymakam Üçer, öğrencilerle kitap okudu

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ın Turhal ilçesi Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer, Tokat Valiliği tarafından başlatılan 'Kitap Tokat' projesi kapsamında öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Turhal Kaymakam Üçer, Kitap 'Tokat projesi' kapsamında ilçede okullarında uygulanan okuma saati etkinliği kapsamında Atatürk Ortaokulunda öğrencilerle birlikte kitap okuma okudu. Kaymakam Üçer, "Sayın Valimiz tarafından başlatılan bu proje ile amacımız öğrencilerimizi kitap okumaya teşvik ederek kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuduğunu anlama ve anlatma becerilerini geliştirmektir'' dedi.

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